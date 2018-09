Stuttgart (dpa/lno) - Der ehemalige Handball-Weltmeister Johannes Bitter steht auch in der kommenden Saison im Tor des TVB Stuttgart. Der langjährige Schlussmann des HSV Hamburg verlängerte seinen Vertrag bei dem Bundesliga-Club bis zum 30. Juni 2018. "Wie schon in den letzten Jahren möchte ich für mich von Jahr zu Jahr schauen. Ich möchte Spaß am Handball haben, meine Leistung bringen und dann für die nächste Saison entscheiden", sagte der 34-Jährige laut einer TVB-Pressemitteilung vom Montag.

