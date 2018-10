Hamburg (dpa/lno) - Rund um den G20-Gipfel in Hamburg können Online-Bestellungen in der Stadt nicht überall pünktlich ausgeliefert werden. Betroffen seien nicht nur Sendungen nach Hamburg, sondern auch von Online-Shops, die aus der Hansestadt heraus versenden, kündigte der Paketversender Hermes am Dienstag in der Hansestadt an. Fünf Hermes-Paketshops rund um die Messehallen könnten an den beiden Gipfeltagen am 7. und 8. Juli vermutlich nicht öffnen. Aber auch in anderen Stadtteilen könne es schon vorher zu Verspätungen kommen, zum Beispiel wegen Straßensperren, Kontrollen oder Demonstrationen.

"Die persönliche Sicherheit unserer Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle", sagte Hermes-Manager Oliver Kuhn. "Sollte eine Paketzustellung nicht mehr gefahrlos möglich sein, bleiben die Fahrzeuge auf dem Hof." Den Kunden rät Hermes, sich Sendungen an Paketshops außerhalb der kritischen Bereiche oder an den Arbeitsplatz schicken zu lassen. Wer im Karoviertel oder anderswo an den Messehallen wohne, müsse allerdings damit rechnen, dass er sein Paket eventuell nicht durch die strengen Sicherheitskontrollen bringen kann. Die Angestellten der Hermes-Zentrale im Stadtteil Langenhorn sollen zum Gipfel möglichst Überstunden abbauen, Urlaub nehmen oder im Home Office arbeiten.

