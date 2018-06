Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Halbmaraton kann zum 13. Mal in Folge mit einer Steigerung der Meldezahlen aufwarten. Für die 23. Auflage am Sonntag (10.00 Uhr) hatten sich bis zum offiziellen Meldeschluss 10 602 Läufer und Läuferinnen aus 80 Nationen angemeldet. "Bei gutem Wetter rechnen wir mit 400 Nachmeldungen", sagte Organisator Karsten Schölermann am Dienstag.

Aufgrund des großen Zuspruchs haben die Veranstalter eine kleine Streckenänderung vorgenommen. Für 2018 kündigte Schölermann an: "Wir werden dann an die Messehallen gehen." Damit wird das Ziel am Sonntag zum letzten Mal auf der Rothenbaumchaussee liegen.

Homepage Halbmarathon