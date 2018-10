Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Küchenbrand hat die Hamburger Feuerwehr vier Menschen aus einer Wohnung gerettet. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Osdorf hatten am Dienstagabend Essen in einem Topf anbrennen lassen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Kurze Zeit später war bereits die gesamte Wohnung stark verraucht. Die Feuerwehr konnte den Herd schnell löschen und brachte die vier Bewohner aus der Wohnung. Sie wurden vor Ort von Rettungssanitätern behandelt.

