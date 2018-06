Hamburg (dpa) - Beim G20-Konzert in der Elbphilharmonie am 7. Juli wird Beethovens "Ode an die Freude", die Hymne der Europäischen Union, erklingen. "Die Bundeskanzlerin freut sich, gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs der G20 und deren Partnern am ersten Gipfelabend das Philharmonische Staatsorchester Hamburg, dirigiert von Kent Nagano, in der Elbphilharmonie zu erleben", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin mit. Das Orchester werde Beethovens 9. Sinfonie spielen. Die Solisten sind Christiane Karg (Sopran), Okka von der Damerau (Mezzosopran), Klaus Florian Vogt (Tenor) und Franz-Josef Selig (Bass).

Bereits beim Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie am 11. Januar 2017 erklang am Schluss des Konzerts Beethovens "Ode an die Freude". Der Text basiert auf einem Gedicht von Friedrich Schiller. 1985 hatte die Europäische Gemeinschaft das Hauptthema des letzten Satzes als offizielle Europahymne angenommen. In der Begründung heißt es, sie versinnbildliche die Werte, die alle teilen, sowie die Einheit in der Vielfalt.

Elbphilharmonie