Schleswig (dpa/lno) - Wegen einer Sperrung der A7 im Raum Schleswig kann das Autofahren in Richtung Süden über das ganze Wochenende zur Nervenprobe werden. Nach Angaben des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr wurde der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Schuby und Jagel am späten Freitagnachmittag für Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Erst am Sonntag gegen 21.00 Uhr soll die Strecke dort wieder freigegeben werden.

Wegen des Beginns der Sommerferien in Dänemark wurde für das Wochenende auch stärkerer Verkehr aus dem Nachbarland erwartet. Reisenden, die nach Hamburg oder noch weiter südlich wollen, wurde die Umleitung ab der Anschlussstelle Flensburg über die Westküstenroute (B200, B5, A23) via Husum und Heide empfohlen. Für Ziele weiter nördlich bot sich eine kürzere Umleitung von Tarp bis Jagel an.