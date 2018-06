Hamburg (dpa/lno) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland hat in Hamburg bei einer Aktion gegen den G20-Gipfel 20 Thesen an die teilnehmenden Staatschefs und den Hamburger Senat vorgestellt. In Anlehnung an Luther schlug Manfred Braasch, Landesgeschäftsführer des BUND Hamburg, die Forderungen vor den Messehallen symbolisch an ein Hamburger Stadttor aus Stoff. "Wir wollen eine klare Botschaft an die Staatschefs der G20 senden und an die globale Verantwortung in puncto Umweltschutz erinnern", sagte Braasch am Freitag. Besonders der Kohleausstieg, die zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft und die Aufkündigung des Pariser Klimaschutzabkommen durch die USA sollten laut der BUND-Thesen zentrale Themen des Gipfels sein.