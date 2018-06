Hamburg (dpa/lno) - Die Bundespolizei hat am Freitag damit begonnen, die Bahngleise in der Nähe der Hamburger Messehallen mit Zäunen zu schützen. Zum G20-Gipfel werden nach Angaben der Bundespolizei viele der Tausenden Delegationsmitglieder mit der S-Bahn zum Veranstaltungsort fahren. "Die meisten sitzen in der S-Bahn mit ihrem Badge", hatte der Leitende Polizeidirektor Thomas Przybyla jüngst der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Das mache die Bundespolizei aber nicht nervös. "Ich glaube schon, dass wir das im Griff haben."

Die Bundespolizei sichert die Bahnanlagen und den Hamburger Flughafen zum G20-Gipfel mit mehr als 3300 Beamten. Als besonders neuralgischer Punkt gilt die S-Bahn-Strecke direkt am Messegelände, wo sich die Staats- und Regierungschefs treffen. Über die sogenannte Verbindungsbahn rollen bis zu 60 Züge pro Stunde.