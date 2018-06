Hamburg (dpa/lno) - Trotz geringer Erfolgschancen wird die studentische Volkspetition "G20 stoppen: Für Frieden und Gerechtigkeit" in der nächsten Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft (28. Juni) auf der Tagesordnung stehen. Der Verfassungsausschuss hat sich am Freitag einstimmig dafür entschieden, das Anliegen der rund 10 000 G20-Gegner vor der Bürgerschaft anzuhören. Gleichzeitig sprach sich der Ausschuss klar gegen die Forderung der Petenten aus, den G20-Gipfel abzusagen. Der Ausschuss habe beschlossen, der Bürgerschaft zu empfehlen, die Volkspetition abzulehnen, sagte ein Sprecher des Parlaments am Freitag. Lediglich die Fraktion der Linken habe gegen diese Empfehlung gestimmt.

Die Initiatoren der Volkspetition hatten Ende Mai 14 585 Unterschriften eingereicht, 10 074 davon waren gültig. Dass die Bürgerschaft den G20-Gipfel wie von den Petenten verlangt noch absagen könnte, gilt als ausgeschlossen - und zwar im politischen wie juristischen Sinne. Politisch, weil mit Ausnahme der Linken alle Fraktionen für das Treffen der Staats- und Regierungschefs sind, es also keine Mehrheit für eine Absage gibt. Und selbst wenn es diese gäbe, könnte das Parlament auch nur ein Ersuchen an den Senat stellen, den Gipfel zu stornieren. Dies wiederum hätte keine Konsequenzen, da dies für den Senat als Gipfel-Befürworter nicht bindend wäre.