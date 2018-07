Hamburg (dpa/lno) - Mit einer Mahnwache haben G20-Gegner für ihr zuletzt verbotenes Camp im Hamburger Stadtpark demonstriert. Rund 30 Aktivisten kamen am Montagmorgen im Stadtpark zusammen und stellten auf einem Banner klar: "We are here and we will camp". (Wir sind hier und wir werden zelten). Rund um den Stadtpark waren Dutzende Mannschaftswagen der Polizei zu sehen.

Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hatte am Freitag das Protestcamp der G20-Gegner verboten. Das Camp mit bis zu 3000 Zelten sei keine vom Grundgesetz geschützte Versammlung, entschied das Gericht. Eine Sprecherin der Vorbereitungsgruppe des antikapitalistischen Camps erklärte am Sonntag, sie hätten per Fax Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Sie warteten erst einmal den juristischen Weg ab und berieten dann gegebenenfalls Alternativen, sagte eine Aktivistin am Montag.

Zudem gibt es auch ein juristisches Tauziehen um ein G20-Camp im Hamburger Volkspark im Westen der Stadt. Auch in diesem Fall rechnen die Aktivisten damit, dass in dieser Woche die Karlsruher Richter endgültig entscheiden werden, ob das Camp genehmigt wird oder nicht.

Antikapitalistisches Camp