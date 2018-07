Hamburg (dpa/lno) - Zwei vermummte Räuber haben am Montagmorgen eine Spielhalle in Hamburg-Hamm überfallen. Die Männer betraten die zum Tatzeitpunkt leere Spielhalle und zwangen eine 63 Jahre alte Angestellte mit vorgehaltenem Messer, die Kasse zu öffnen, wie die Polizei mitteilte. Nachdem diese der Aufforderung nachgekommen war, griff einer der Männer in die Kasse und entnahm einen Geldbetrag in geringer Höhe. Anschließend flüchteten beide zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit acht Funkstreifenwagen und einem Hubschrauber war erfolglos.

Polizeimeldung