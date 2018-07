Hamburg (dpa/lno) - Auszubildende in Hamburg sind laut einer Krankenkassen-Studie doppelt so häufig krankgeschrieben wie Berufstätige insgesamt. Das geht aus dem diesjährigen Gesundheitsreports der Techniker Krankenkasse hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Trotz der häufigen Krankschreibungen fielen die Lehrlinge mit elf Fehltagen fünf Tage krankheitsbedingt kürzer aus als der Durchschnitt. Nach Angaben von TK-Chef Jens Baas legen die häufigen, kurzen Ausfälle den Verdacht nahe, dass es sich bei den Auszubildenden vor allem um leichtere Beschwerden handelt. Die bundesweite Studie basiert auf Daten von 187 000 Azubis im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, 6864 von ihnen aus Hamburg.

