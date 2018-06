Hamburg (dpa/lno) - Die Arbeitslosigkeit ist in Hamburg weiter auf dem Rückzug. Im Juni waren in der Hansestadt 68 580 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Agentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das waren 1,6 Prozent weniger als im Mai und 0,7 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich um einen Zehntelpunkt auf 6,7 Prozent. Insbesondere die hohe Nachfrage nach Fachkräften und Ausbildungsbewerbern biete enorme Chancen für Arbeitssuchende und junge Erwachsene, die einen Berufseinstieg suchen, erklärte der Leiter der Arbeitsagentur, Sönke Fock.