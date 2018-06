Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Towers starten mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der 2. Basketball-Bundesliga. Gegner der Hanseaten am 23. September sind die White Wings Hanau. Das erste Heimspiel der Towers folgt eine Woche später gegen die Uni Baskets Paderborn. Der letzte Spieltag der Hauptrunde findet am 31. März 2018 statt. Das ergibt sich aus dem neuen Spielplan, den die 2. Basketball-Bundesliga am Freitag veröffentlichte. Die Hamburg Towers waren in der vergangenen Saison Tabellenneunter geworden und hatten die Teilnahme an den Playoffs verpasst.

