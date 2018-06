Hamburg (dpa) - Der Auftaktrenntag der Derby-Woche im Galopprennsport ist am Freitag aufgrund massiver Regenfälle und einer Unwetterwarnung abgesagt worden. Die Veranstaltung in Hamburg sollte um 15.50 Uhr beginnen. Eine Kommission, bestehend aus Trainern, Jockeys, der Rennleitung und Vertretern des Hamburger Renn-Clubs, hat die Entscheidung nach ausführlicher Beratung getroffen.

Die Derby-Woche soll nunmehr am Samstag beginnen. Von den ausgefallenen Rennen wird der mit 55 000 Euro dotierte Hamburger Stutenpreis im Anschluss an die geplanten Rennen am Samstag nachgeholt.

Die Absage am Freitag diente auch der Schonung des Geläufs. Am Sonntag findet auf der Bahn in Hamburg-Horn das 148. Deutsche Derby um das traditionelle Blaue Band statt. Das ist Deutschlands bedeutendstes und höchstdotiertes Galopprennen. Die Rennwoche ist in diesem Jahr wegen des G20-Treffens in der Hansestadt auf sechs Tage verkürzt worden.

