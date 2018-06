Hamburg (dpa/lno) - Die Leistungen Hamburger Abiturienten in ihren schriftlichen Prüfungen liegen nach Aussage der Schulbehörde auf Bundesniveau. "Hamburgs Abitur hatte bislang nicht den allerbesten Ruf", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Freitag in der Hansestadt. Doch die Schüler hätten das erste bundeseinheitliche Abitur "ordentlich bewältigt". "In Fremdsprachen sind wir gut, in Deutsch im Mittelfeld, in Mathematik haben wir Nachholbedarf." In Englisch lag die Durchschnittsnote bei 2,77, in Französisch bei 2,45. In Deutsch gab es einen Schnitt von 3,02 und in Mathematik von 3,47.

In Mathematik hatten Hamburgs Abiturienten bereits in einer Probeklausur im Dezember nur die Durchschnittsnote 4,1 erzielt. Zusätzliche Übungsstunden wurden angesetzt. "Das war sicher das schwerste Hamburger Mathematik-Abitur der letzten Jahre", betonte Rabe. Doch der Bundes-Standard müsse sichergestellt werden. "Sonst riskieren wir, dass Hamburgs Abiturienten demnächst als Abiturienten zweiter Klasse schlechtere Chancen in Beruf und Studium haben."

Nach den schriftlichen Prüfungen laufen derzeit noch die mündlichen. Im vergangenen Jahr hatten 58,4 Prozent aller Schulabgänger das Abitur in der Tasche. Rabe geht davon aus, dass der Rekord in diesem Jahr noch übertroffen werden könnte.

