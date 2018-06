Ahlerstedt (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich im zweiten Test der Saisonvorbereitung am Samstag in Ahlerstedt mit 1:0 (0:0) gegen die Sportfreunde Lotte durchgesetzt. Innenverteidiger Lasse Sobiech erzielte in der 112. Minute per Kopf nach einer Ecke von Christopher Buchtmann das Siegtor für das Team von Cheftrainer Olaf Janßen. Die Partie wurde über zweimal 60 Minuten ausgetragen.

Janßen musste gegen den Drittligisten auf Ryo Miyaichi (Reha nach Kreuzbandriss), Bernd Nehrig (Aufbautraining nach Außenbandriss) und Philipp Ziereis (Reha nach Muskelsehnenverletzung) sowie auf Jeremy Dudziak und Joel Keller (beide Aufbautraining) verzichten. Den ersten Test unter dem Nachfolger von Ewald Lienen hatten die Kiezkicker beim Oberliga-Absteiger Buxtehuder SV mit 11:0 (4:0) gewonnen.

