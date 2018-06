Hamburg (dpa/lno) - Im Streit um ein Protest-Camp drohen linke Gruppen von Dienstag an "Parks, Plätze, Flächen und Knotenpunkte" Hamburgs mit vielen, kleinen Camps zu besetzen, wenn die Polizei kein zentrales Camp mit Übernachtungsmöglichkeiten ermöglichen sollte. Wie das Bündnis "Welcome to Hamburg" auf einer Internetseite am Montag bekanntgab, wird bis Dienstag 10.00 Uhr eine klare Zusage für ein Camp gefordert. Ansonsten solle "mit Material, Zelten und allen vorstellbaren Aktionsformen" gezeigt werden, dass sich öffentlicher Protest gegen den G20-Gipfel nicht verbieten lasse, hieß es.

