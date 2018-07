Hamburg (dpa/lno) - Insgesamt 17 Menschen sind in der Nacht zu Sonntag auf der Hamburger Reeperbahn teils schwer verletzt worden.

In einer Gaststätte auf der Vergnügungsmeile sind 16 Gäste durch Reizgas verletzt worden. Sechs von ihnen kamen leicht verletzt in Kliniken, die meisten klagten über Schmerzen beim Atmen. "Ein Täter hat am Sonntagmorgen in dem Lokal mit Pfefferspray um sich gesprüht", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Rettungskräfte machten sich mit einem Großaufgebot auf den Weg in das Ausgehviertel. Straßen wurden gesperrt, damit Polizei und Feuerwehr durchkamen. Der Täter konnte zunächst flüchten. Zu den genauen Hintergründen machte die Polizei am Sonntagmorgen keine Angaben.

Keine zehn Minuten nach der Reizgas-Attacke fiel eine junge Frau aus einem Fenster gut zehn Meter in die Tiefe. Sie verletzte sich schwer, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Bergung sei schwierig gewesen, da die Frau in einen Lichtschacht gefallen war. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar.

Insgesamt seien 79 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.