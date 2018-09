Schwerin (dpa/mv) - Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Christian Schumacher, hofft auf friedliche Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg. "Wir wünschen uns zwar einen friedlichen Verlauf des G20-Gipfels, aber wir leben nicht in einem Märchenland, wo Wünsche immer in Erfüllung gehen", sagte Schumacher am Montag in Schwerin. Es sei fraglich, ob alle Teilnehmer der vielen Versammlungen friedlich von ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch machen würden.

Die lange Personalsuche nach geeigneten Polizeikräften für den G20-Einsatz zeige auch die Folgen einer verfehlten Personal- und Sparpolitik, sagte Schumacher. Die Polizei sei personell ausgeblutet. Während Einsätzen wie in Hamburg verschwinde die "normale" Arbeit der Beamten nicht und müsse von anderen miterledigt werden.

