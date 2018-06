Berlin (dpa) - Innenminister Thomas de Maizière (CDU) ist bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes am Dienstag in Berlin erneut auf mögliche gewalttätige Proteste eingegangen. Friedlicher Protest sei selbstverständlich, Gewalt habe aber keinen Platz, mahnte der Minister. Das gewalttätige Potenzial am Rande des Treffens werde auf etwa 8000 Personen geschätzt, betonte De Maizière. Es solle aber nun mehr über die Inhalte der G20-Runde gesprochen werden "und nicht den Gewalttätern die Propaganda noch dadurch zu erhöhen, dass wir ständig über ihre möglichen Erfolgsaussichten spekulieren". Auf die Frage, ob Bilder von Krawallen das Ansehen Deutschlands in der Welt beschädigen könnten, sagte der Minister, welche Bilder es geben werde, liege in der Hand der Demonstranten. "Die Polizei wird ihre Pflicht tun."

Vor dem G20-Gipfel in Hamburg richtet sich der Fokus der Behörden besonders auf den Linksextremismus. 2016 gab es laut Verfassungsschutz weniger linksextremistische Straf- und Gewalttaten, aber mit 28 500 so viele linksextremistische Menschen wie nie zuvor.

Verfassungsschutzbericht 2016

