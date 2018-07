Hamburg (dpa/lno) - Amerikanische Helikopter über der Alster: Die Hamburger Polizei hat am Dienstagmittag eine Hubschrauberübung über der Außenalster gemacht, an der auch US-Helikopter beteiligt waren. Bei der Übung flogen die Sikorsky-Hubschrauber, die als "Marine One" bezeichnet werden, wenn der US-Präsident an Bord ist, über die Alster und landeten am Ufer. Ein Polizeisprecher sagte, es sei eine Evakuierungsübung gewesen, für den Fall, dass Staatsgäste in Sicherheit gebracht werden müssen - in diesem Fall auf Wunsch der Amerikaner. Die Polizei übertrug die Übung live auf Facebook.

