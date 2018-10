Hamburg (dpa/lno) - Angesichts des Verbots von geplanten Schlafcamps in Hamburg suchen sich die G20-Gegner kleinere Zeltplätze auf öffentlichen Flächen. Dabei würden sie von Kirchengemeinden unterstützt, die das Zelten auf ihren Grundstücken erlaubten, sagte am Dienstag der Rechtsanwalt Andreas Beuth. "Es gibt viele stille Besetzungen, die im Moment noch nicht öffentlich gemacht werden. Es gibt aber, da die Kirche jetzt umgeschwenkt ist (...), auch Raum in den Kirchen und vor allem auf den Grünflächen um die Kirchen herum." Als Beispiel nannte Beuth eine Kirche in Altona-Ost.

Der Anwalt vertritt das linksautonome Zentrum Rote Flora und gehört zu den Organisatoren der Demonstration "G20 - Welcome to Hell", zu der am Donnerstag bis zu 10 000 Teilnehmer erwartet werden, nach Angaben der Polizei überwiegend gewaltbereite. "Proteste ohne Camps sind nahezu unmöglich, und Camps anzubieten, auf denen man nicht schlafen darf, ist ein schlechter Witz, wenn es nicht bitterer Ernst wäre", sagte Beuth, auf einer Pressekonferenz des alternativen Medienzentrums FC-MC.

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss die Stadt Protestcamps als politische Kundgebung dulden. Nicht erlaubt sind dagegen Zeltlager zum Übernachten in öffentlichen Parks, wie das Verwaltungsgericht bestätigte.