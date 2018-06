Hamburg (dpa/lno) - Laute Musik, Infostände und Plakate - mit viel Kreativität haben am Dienstagabend in Hamburg Tausende am "hedonistischen Massencornern" teilgenommen, um gegen den bevorstehenden G20-Gipfel in der Stadt zu protestieren. Dabei besetzen sie Fußgängerwege und Ecken (engl.: corner) der Straßen.

Der Begriff "cornern" stammt ursprünglich aus der Hip-Hop-Kultur. In der New Yorker Bronx trafen sich früher die Breakdance-Crews an der Straßenecke, um ihre Battles auszutragen. In Hamburg und vielen anderen Städten hat sich dieses Phänomen als Teil der Jugendkulturszene etabliert.

Am Neuen Pferdemarkt und den Nebenstraßen im traditionell links-liberal geprägten Stadtteil St. Pauli fanden sich tausende Anwohner ein und taten ihren Unmut über das Gipfeltreffen der mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt am 7. und 8. Juli kund. Den ganzen Abend über kreisten Hubschrauber über dem Viertel.

Am Alma Wartenberg Platz im Stadtteil Ottensen gab es eine Kundgebung mit rund 300 Teilnehmern. Auf dem freien Radiosender FSK 93,0 wurde ein passendes "No G20"-Musikprogramm gespielt. "Cornerer" waren aufgefordert worden, den Sender laut über Boxen auf den Straßen zu hören.

