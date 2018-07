Hamburg (dpa/lno) - Mit Musikstars wie Coldplay, Shakira und Herbert Grönemeyer will das Global-Citizen-Festival am Donnerstagabend die G20-Staats- und Regierungschefs zu mehr Einsatz gegen Armut und Hungersnöte bewegen. "Armut füttert Konflikte, Konflikte füttern Armut - ein Teufelskreis. Wir brauchen dringend politisches Handeln dagegen", sagte der Gründer des gemeinnützigen Projekts Global Citizien, Hugh Evans, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der Australier setzt sich für die Ausmerzung von Hunger, bessere Bildung für Jungen und Mädchen und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein.

Vor Beginn des Festivals rief Evans die G20-Demonstranten in Hamburg zu Friedfertigkeit auf. "Friedliche Demonstrationen sind am effektivsten. Mit ihnen ist am meisten zu erreichen." Seine eigene Bewegung sieht Evans nicht als Protest, sondern eher als "Aufruf zum Handeln" an. Bei der Organisation machen den Angaben zufolge 110 000 Bürger aus Deutschland mit, davon 50 000 aus Hamburg. Sie machen Politiker durch Tweets (Kurznachrichten) und Telefonanrufe auf weltweite Missstände aufmerksam.

Über Global Citizen