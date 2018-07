Hamburg (dpa) - Die 69 000 Beschäftigten im Tischler-Handwerk im Nordwesten sollen ab August mehr Geld bekommen. Die Entgelte steigen in Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein in zwei Stufen um 2,5 Prozent zum 1. August und um weitere 2,2 Prozent zum 1. August 2018, wie die Gewerkschaft IG Metall am Mittwoch mitteilte. Darauf hätten sich die Tarifparteien bei Verhandlungen am Dienstag in Hamburg geeinigt.

Auch die Lehrlinge erhalten mehr Geld. Die Ausbildungsvergütungen steigen zum August diesen und nächsten Jahres um jeweils 20 Euro pro Lehrjahr. Ein Auszubildender im dritten Lehrjahr kommt auf eine monatliche Vergütung von 820 Euro.

Die Gremien haben bis 18. Juli Zeit, über das Verhandlungsergebnis abzustimmen. Der neue Tarifvertrag soll eine Laufzeit bis Ende Juli 2019 haben.

IG Metall Küste