Berlin/Hamburg (dpa) - Seit Sigmar Gabriel nicht mehr SPD-Chef, sondern Außenminister ist, gehört er plötzlich zu den beliebtesten Politikern Deutschlands. Gabriel genießt die späte Anerkennung - weiß aber, dass er rund um den G20-Gipfel in Hamburg gegen einen Charmebolzen aus Nordamerika keine Schnitte hat.

Gabriel wird an diesem Donnerstagabend in der Hansestadt beim "Global Citizen Festival", ein alternatives Konzert mit Superstars wie Coldplay, Shakira und Pharrell Williams für eine gerechtere Welt, auf der Bühne ein kurzes Interview geben. Aber noch einer kommt: der kanadische Premierminister und Frauenschwarm Justin Trudeau. "Gegen den Auftritt von Justin Trudeau werden Sie niemand aufbieten können, der in diesem Glanz mithalten kann", amüsierte sich Gabriel bei einer SPD-Pressekonferenz zum G20-Gipfel im Berliner Willy-Brandt-Haus.

Von links gab es prompt Widerspruch. Kanzlerkandidat Martin Schulz, der neben Gabriel stand, traut sich im Trudeau-Contest offensichtlich mehr zu: "Herr Gabriel spricht im Moment von sich selbst", scherzte Schulz.

G20-Gipfel

Hamburg zu G20

Attac zu G20

Polizei Hamburg zu G20

Polizei Hamburg zu G20

C20 - Zivilgesellschaft

T20 - Think Tanks

Global Citizen

Schulz-Beitrag New York Times zu G20