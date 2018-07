Hamburg (dpa) - Kurz vor dem Abschluss des Alternativgipfels zum G20-Treffen in Hamburg haben die Organisatoren eine positive Bilanz gezogen. "Wir sind froh, dass das miteinander Reden unterschiedlicher politischer Positionierungen und Identitäten hier gelingt", sagte Heike Löschmann von der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung am Donnerstag in Hamburg. Rund 2000 Teilnehmer - darunter viele junge Menschen - hätten die Podiumsdiskussionen und Workshops sehr gut angenommen. "Die Stimmung ist super", sagte Löschmann.

Ein Bündnis aus rund 75 Initiativen hatte zu einem zweitägigen Gipfel der globalen Solidarität geladen, um über Alternativen zur Politik der G20 zu diskutieren. Dabei ging es vor allem um den Klimawandel, Armut, Flucht, Rassismus und ein gerechteres Wirtschaftssystem. Am Freitag und Samstag treffen sich Staats- und Regierungschefs großer Wirtschaftsmächte zum G20-Gipfel in den Hamburger Messehallen.

Informationen zum Alternativgipfel

Dossier der Heinrich-Böll-Stiftung zu G20