Kiel/Hamburg (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen hat die Austragung eines G20-Gipfels in einer Stadt wie Hamburg begrüßt. "Politik gehört nicht auf die grüne Wiese", sagte Heinold am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur vor dem Hintergrund der Debatten um Sicherheitsaufwand und Proteste. "Politik muss dort sein, wo der Bürger ist." Sie müsse sich öffentlich erklären und der Kritik stellen. "Es ist in der Verantwortung von Hamburg zu zeigen, dass man die Gratwanderung zwischen öffentlicher Debatte und notwendiger Sicherheit für die Gipfelteilnehmer hinbekommen kann", sagte Heinold.