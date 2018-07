Hamburg (dpa) - Mit einem Besuch im Hamburger Rathaus soll heute das Partnerprogramm zum G20-Gipfel fortgesetzt werden. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) will den Ehepartnern der Staats- und Regierungschefs den prächtigen Festsaal und andere Räumlichkeiten in dem historischen Gebäude zeigen. Danach lädt er zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Am Freitag war das Partnerprogramm durch die gewaltsamen Proteste von Demonstranten heftig durcheinander gewirbelt worden. So konnte die First Lady der USA, Melania Trump, nicht an der Hafenrundfahrt teilnehmen. Der geplante Vortrag im Klimarechenzentrum musste ins Hotel Atlantic verlegt werden.

