Hamburg (dpa/lno) - Die Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft haben angekündigt, dass für die Opfer der Krawalle am Rande des G20-Gipfels ein Sonderfonds bereitgestellt werden soll. Es sei ein erster Schritt, "dass wir heute in der Bürgerschaft 10 Millionen Euro an Hilfe für die Geschädigten der Krawalle zur Verfügung stellen", erklärte Tjarks am Mittwoch. Dieses Paket sollte nach Angaben eines Sprechers der Grünen-Fraktion im Laufe der Sitzung beschlossen werden. Es gehe um schnelle und unbürokratische Hilfe, sagte Tjarks.

In der Parlamentssitzung bat er im Namen der Grünen-Fraktion um Entschuldigung: "Dafür tragen auch wir politische Verantwortung." Zuvor hatte bereits Bürgermeister Olaf Scholz vom Koalitionspartner SPD die Hamburger um Entschuldigung gebeten.