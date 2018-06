Hamburg (dpa/lno) - Die Staatsanwaltschaft Hamburg stellt zusätzliches Personal für Ermittlungen zu Straftaten am Rande des G20-Gipfels bereit. Die für "politische Verfahren" zuständige Abteilung werde ab sofort von drei Staatsanwälten aus anderen Bereichen unterstützt, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Demnach soll das zusätzliche Personal unter anderem die Sichtung von Bildmaterial von Krawallen am Rande des G20-Gipfels mit der Polizei koordinieren.

