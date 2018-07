Hamburg (dpa) - Ein 19-Jähriger aus Niedersachsen ist bei einem Überfall auf eine Hamburger Tankstelle an einem aufmerksamen Mitarbeiter gescheitert. Der 24-Jährige hatte am Montagabend mit Hilfe einer Überwachungskamera beobachtet, wie sich ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann vor der Tankstelle im Stadtteil Farmsen-Berne maskierte und sich daraufhin in einem Raum eingeschlossen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Täter floh ohne Beute und verlor dabei auch noch sein Mobiltelefon. Beamte nahmen den 19-Jährigen am Mittwoch in Bardowick (Landkreis Lüneburg) fest. In der Wohnung fanden sie auch Unterlagen zu dem Telefon.