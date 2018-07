Hamburg (dpa/lno) - Nach zwei erneuten Autobränden in Hamburg zieht die Polizei auch einen Bezug zum G20-Gipfel in Betracht. "Wir gehen von Brandstiftungen aus. Ob es einen Bezug zum G20-Gipfel gibt, ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an", sagte ein Sprecher. Die Brände ereigneten sich im Bereich zwischen den Stadtteilen Eppendorf und Alsterdorf. Bereits am Mittwoch waren im Stadtteil Uhlenhorst nahe der Außenalster fünf Wagen in Flammen aufgegangen.