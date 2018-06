Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Fahrradunfall in Hamburg-Steilshoop, bei dem ein Dreijähriger verletzt wurde, hat sich der mutmaßliche Verursacher bei der Polizei gestellt. Der 45-Jährige habe sich einen Tag nach dem Unfall bei der Polizei gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit. Er müsse sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Verletzung des Kindes verantworten. Der 45-Jährige soll den Dreijährigen auf einem Bürgersteig überfahren haben und dann weitergeradelt sein, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Das Kind erlitt nach Polizeiangaben Hautabschürfungen und Prellungen an Kopf und Armen.

Mitteilung der Polizei