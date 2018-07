Hamburg (dpa/lno) - Die Urteile des Hamburger Landgerichts in drei prominenten Kriminalfällen sind rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof habe die Revision gegen den Freispruch im Fall der einbetonierten Leiche verworfen, teilte ein Gerichtssprecher am Montag in Hamburg mit. Das Landgericht hatte den tödlichen Schuss eines 51 Jahre alte Wirts auf einen Schutzgelderpresser als Notwehr gewertet. Ebenfalls verwarf der Bundesgerichtshof die Revision des Stiefvaters des kleinen Tayler. Der damals 26-Jährige hatte das Baby so stark geschüttelt, dass es wenige Tage später im Krankenhaus starb. Das Landgericht hatte ihn zu elf Jahren Gefängnis verurteilt. Auch der Stiefvater des unterernährten Babys Lara Mia, das im März 2009 gestorben war, muss seine Verurteilung zu drei Jahren und acht Monaten hinnehmen.