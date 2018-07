Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Profi Aaron Hunt plant ein klärendes Gespräch mit den Verantwortlichen des Hamburger SV über seine sportliche Zukunft. "Ich habe das Thema bewusst ein paar Tage sacken lassen und wollte nicht, dass zu viele Emotionen mit im Spiel sind. Ich werde es (das Gespräch) aber zeitnah suchen", kündigte der 30 Jahre alte Mittelfeldakteur in der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) an. Der Spielmacher legt dabei Wert auf die Feststellung, er habe "nie davon gesprochen, dass ich weg will", wie der dreimalige A-Nationalspieler betonte.

Fest steht, dass der HSV noch einige Akteure abgeben möchte. Hunt zählt zu den Großverdienern im Kader und ist dadurch ein möglicher Kandidat. Allerdings hat er noch einen Kontrakt bis 2018, der klamme Club könnte also nur in diesem Sommer noch eine Ablöse kassieren. Daher möchte Hunt wissen, ob der HSV mit oder ohne ihn plant.

Vor gut einer Woche war der Profi in die Offensive gegangen und hatte erklärt, er sei sich mit einem Club handelseinig. "Ich könnte zeitnah wechseln, einen Verein habe ich. Die Sache liegt beim HSV, der jetzt Ja oder Nein sagen muss", sagte Hunt damals. Der dem Vernehmen nach türkische Verein habe bisher kein offizielles Angebot abgegeben, hieß es dazu von HSV-Seite. Hunt betonte, er hätte auch "kein Problem", den Kontrakt zu erfüllen, wenn sich die Clubs nicht einigen sollten.

