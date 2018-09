Hamburg (dpa/lno) - Trainer Olaf Janßen vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli denkt über eine weitere Spieler-Verpflichtung nach. "Wir müssen uns angesichts des langen Ausfalls von Ryo Miyaichi überlegen, ob wir auf den Außenbahnen, auf denen wir nicht wie sonst überall doppelt besetzt sind, noch etwas machen", sagte der 50-Jährige nach der Rückkehr aus dem Österreich-Trainingslager. Es gelte, passenden Ersatz für den kürzlich am Kreuzband operierten Japaner Miyaichi zu finden, der in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen dürfte. "Es bringt nichts, einen Lückenbüßer zu holen", betonte der Coach.

Der Lienen-Nachfolger gönnte seinen Akteuren nach zehn Trainingstagen am Stück einen freien Mittwoch. Ab Donnerstag steht die Vorbereitung auf den Härtetest am Samstag (15.00 Uhr) im Millerntor-Stadion gegen Werder Bremen an. Gegen den Bundesligisten will Janßen weitgehend jenes Team aufbieten, das am 28. Juli (20.30 Uhr) beim VfL Bochum im Saison-Eröffnungsspiel der 2. Liga zum Einsatz kommen könnte.

Die drei bisherigen Zugänge haben positive Eindrücke hinterlassen, wie Janßen in dem Interview auf der Club-Homepage betonte. Stürmer Sami Allagui "bereichert unser Offensivspiel und macht uns schwerer ausrechenbar". Innenverteidiger Clemens Schoppenhauer sei "eine Maschine, gegen ihn spielt selbst im Training keiner gerne". Und der junge Außenverteidiger Luca Zander habe all seine Hoffnungen erfüllt, lobte Janßen: "Man sieht, dass ein riesiges Potenzial in ihm steckt."

Janßen-Interview auf der St. Pauli-Homepage