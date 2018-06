München (dpa/lno) - Eine halbe Tonne sichergestelltes Marihuana haben der Zoll und die Staatsanwaltschaft Hof am Mittwoch in München gezeigt. "Marihuana in dieser Menge habe ich auch selten gesehen", sagte der Präsident des deutschen Zollkriminalamts Norbert Drude. Nach ersten Erkenntnissen stammt das Marihuana aus Albanien und sollte nach Hamburg gehen. Es handle sich um den zweitgrößten Fund der vergangenen Jahre in Bayern. 2013 hatten Beamte nahe Nürnberg 625 Kilo Marihuana beschlagnahmt.

Der geschätzte Marktwert der nun präsentierten 550 Kilo Cannabisblüten liegt bei fünf Millionen Euro. Die Drogen wiesen eine gute bis sehr gute Qualität auf. Im Dezember hatte der Zoll an der Autobahn 9 bei Hof die Drogen mithilfe eines mobilen Röntgengeräts in einem serbischen Laster gefunden.

Pressemitteilung des Zolls