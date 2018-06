Hamburg (dpa/lno) - Mit mehr als 20 000 Licht-Elementen an rund 140 prägnanten Gebäuden, Hafenindustrieanlagen und Schiffen taucht der Lichtkünstler Michael Batz den Hamburger Hafen wieder in magisches blaues Licht. Beim "Blue Port Hamburg 2017" vom 1. bis zum 10. September wird ein Areal von acht Quadratkilometern bespielt - die höchste Baustelle ist die Spitze der Elbphilharmonie mit 110 Metern, insgesamt werden 8000 Leuchtstoffröhren verbaut. "Wir wollen erzählen, wie die Stadt sich gewandelt hat", sagte Batz am Mittwoch bei einer Hafenrundfahrt. Zum ersten Mal dabei sind neue Flächen in der Hafencity - bis zu den Elbbrücken und der neuen U-Bahnstation.

