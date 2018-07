Hamburg (dpa/lno) - Bei einer Lkw- und Bus-Kontrolle auf der A1 in Hamburg-Stillhorn hat die Polizei fünf Fahrzeugen die Weiterfahrt wegen technischer Mängel untersagt. Insgesamt seien am Mittwoch 14 von 25 überprüften Fahrzeugen beanstandet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Neben der technischen Mängel ahndeten die 22 eingesetzten Beamten drei Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten und eine fehlende Fernlinienlizenz. Bei einem polnischen Laster lag außerdem ein Steuervergehen vor - das Fahrzeug hatte seinen dauerhaften Standort in Deutschland.

Mitteilung der Polizei