Hamburg (dpa/lno) - Ein Mann hat in einem Hamburger Supermarkt im Stadtteil Barmbek mit Messer um sich gestochen, mehrere Menschen verletzt und einen getötet. Das teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, er sei noch nicht identifiziert. Zu dem möglichen Tatmotiv konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Den Polizeiangaben zufolge betrat der Tatverdächtige am Nachmittag einen Supermarkt an der gewöhnlich belebten Einkaufsstraße des Stadtteils. Er soll unvermittelt mit einem Messer auf Kunden eingestochen haben. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Geschäft. Zeugen verfolgten ihn und verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe des Supermarkts auf der Straße fest.