Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Angehörigen des Todesopfers bei der Messer-Attacke von Hamburg ihr tiefes Mitgefühl ausgesprochen. "Ich trauere um das Opfer der grausamen Attacke in Hamburg. Seinen Angehörigen gilt mein tiefes Mitgefühl", teilte sie am Samstag in Berlin mit. Den Verletzten wünsche sie "vollständige Genesung der körperlichen und seelischen Wunden".

Die Kanzlerin fügte hinzu: "Die Gewalttat muss und wird aufgeklärt werden. Ich stehe in ständigem Kontakt mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz. Mein Dank gilt der Polizei für ihren Einsatz sowie all jenen, die sich mit Zivilcourage und Mut dem Täter entgegengestellt haben."

Der Angreifer, ein abgelehnter palästinensischer Asylbewerber, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren wurde, hatte am Freitag in einem Supermarkt im Stadtteil Barmbek unvermittelt auf Menschen eingestochen. Ein 50-Jähriger starb, mehrere weitere Opfer wurden verletzt.