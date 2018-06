Hamburg (dpa) - Die Lufthansa Technik, weltweit führender Anbieter von technischen Dienstleistungen für Verkehrsflugzeuge, will Kosten einsparen. Im Bereich der Wartungsarbeiten im Linienbetrieb mit 4000 Beschäftigten in Deutschland sollten die Kosten um 25 Prozent sinken, sagte der Vorstandsvorsitzende Johannes Bußmann dem "Hamburger Abendblatt" (Donnerstag). Mit 3000 Menschen arbeite der Großteil von ihnen in Frankfurt, am Unternehmenssitz in Hamburg sind dem Bericht der Zeitung zufolge 150 Mitarbeiter betroffen.

Erst vor einigen Wochen hatte in Hamburg das letzte Dock für die Flugzeugwartung dichtgemacht. Bußmann verteidigte das Aus: "Seit langer Zeit haben wir bei jedem Flugzeug, das wir in Hamburg überholt haben, etwas draufgezahlt. Das ist keine Dauerlösung", sagte er dem Blatt. Weltweit unterhält Lufthansa Technik nach eigenen Angaben an verschiedenen Standorten 35 Docks in diesem Produktbereich.

Die Lufthansa Technik bewegt sich in einem schwierigen Markt, der vom Wachstum des internationalen Luftverkehrs einerseits, starkem Wettbewerb und Preisdruck andererseits geprägt ist. Lufthansa Technik habe es dennoch geschafft, die Position als Weltmarktführer zu festigen, hatte Bußmann im März gesagt.