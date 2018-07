Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Bürgerschaft hat alle Hände voll zu tun: Die Zahl der Drucksachen ist in der laufenden Wahlperiode auf 10 000 gestiegen, darunter allein 7056 Schriftliche Kleine Anfragen. Damit setze sich ein jahrelanger Trend fort. So sei die Zahl der Anfragen an den rot-grünen Senat rund drei Mal so hoch wie im Jahr 2006, teilte die Hamburger Bürgerschaft am Mittwoch mit. "Die beeindruckenden Zahlen zeugen vom großen Engagement der 121 Abgeordneten aller sechs Fraktionen, die auch mit Themen aus ihren Stadtteilen die Hamburger Landespolitik beleben", sagte die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit (SPD). Die 10 000. Anfrage stellte die Abgeordnete Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein (FDP).