Hamburg (dpa/lno) - Das Peruanische Segelschulschiff "Union" hat am Mittwoch planmäßig an der Überseebrücke im Hamburger Hafen angelegt. Der Viermaster gilt mit knapp 116 Metern Länge und 13,5 Metern Breite als eines der größten militärischen Segelschulschiffe der Welt, teilte die Bundeswehr in der Hansestadt mit.

Das Schiff fahre mit einer Besatzung von 246 Menschen, 83 davon sind Auszubildende, die Kadetten, unter ihnen vier Frauen, sagte der Kapitän zur See Franz Bittrich Ramirez. Die Ausbildung dauert sechs Monate, die Ankunft im peruanischen Heimathafen ist für den 17. November vorgesehen.

Hamburg ist die vierte Station der Ausbildungsreise, nach den USA, Kanada und Großbritannien. Anschließend geht es nach Frankreich, Spanien, Portugal und dann in die Dominikanische Republik. In Hamburg werden sich die Kadetten Sehenswürdigkeiten anschauen und sich weiterbilden, sagte Kapitän Ramirez. Er selbst habe Hamburgische Wurzeln, spreche Deutsch - und freue sich sehr, hier zu sein.

Auch der Peruanische Botschafter in Deutschland war zur Begrüßung der Crew gekommen. Das Schiff wird bis Sonntag in Hamburg bleiben und kann besichtigt werden. Die "Union" steht seit 2016 im Dienst der Peruanischen Marine.