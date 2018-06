Hamburg (dpa/lno) - Eine auf der Alster gekenterte Segeljolle hat in Hamburg die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte seien am Donnerstag alarmiert worden, weil zwei Menschen im Wasser gesichtet wurden, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Bei der Jolle angekommen, stellten sie fest, dass zwei Segler versuchten das Boot wieder aufzurichten. Da dies nicht gelang, schleppten Boote von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei die Segeljolle zu einem Steg. Verletzt wurde niemand.

Mitteilung der Feuerwehr