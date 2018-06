Bad Schandau/Chemnitz (dpa) - Der Chemnitzer Langstreckenschwimmer Joseph Heß hat sich am Freitagmorgen im sächsischen Bad Schandau auf den Weg gemacht, die Elbe im Alleingang zu bezwingen. Der 30-Jährige will in zehn Tagen 620 Kilometer bis nach Hamburg schwimmen. "So langsam dämmert mir, worauf ich mich da eingelassen habe", sagte er kurz vor dem Start der Deutschen Presse-Agentur.

In der ersten Etappe will der Wirtschaftsingenieur 75 Kilometer am Stück schwimmen und am Abend Radebeul westlich von Sachsens Landeshauptstadt Dresden erreichen. Auf der Webseite "elbeschwimmer.com" kann man per Live-Tracking verfolgen, wo sich Heß gerade befindet. Begleitet wird er von seinem Vater sowie drei Freunden mit Motorboot und Kanu.

Im Vorfeld musste der Mitarbeiter der TU Chemnitz für seine Elbe-Tour etliche Genehmigungen einholen und stand mit rund 15 Institutionen in Kontakt. Das Freiwasserschwimmen, also Schwimmen in offenen Gewässern, hat er erst vor zwei Jahren für sich entdeckt. Zur Vorbereitung auf den drittlängsten Fluss Deutschlands absolvierte Heß vergangenen Monat eine Dreiländerquerung im Bodensee.

Mit einer Elbstaffel hatten im Juli anlässlich des Wissenschaftsjahres Meere und Ozeane zudem 250 Schwimmer auf den hohen Wert sauberer Flüsse aufmerksam gemacht.

