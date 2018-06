Hamburg (dpa/lno) - Das Team "Der STAMM" hat bei der deutschen Meisterschaft im 3x3-Streetbasketball den Titel gewonnen. Im Männer-Finale auf dem Spielbudenplatz in Hamburg besiegte die Spielgemeinschaft aus Aachen und Berlin das Team Klutsh (Münster, Köln, Bonn) mit 11:10. Zuvor hatte sich bei den Frauen die Mannschaft "Buckets" aus Nordrhein-Westfalen den Sieg gesichert. Bei den Junioren triumphierten in der Altersklasse MU 18 die "triple threat" aus Kiel und Rendsburg und bei WU 18 das Stuttgarter "Team Regio". Streetbasketball gehört 2020 in Tokio erstmals zum Programm der Olympischen Spiele.

Die vier Hamburger Männer-Teams konnten ihren Heimvorteil nicht nutzen und waren bereits nach der Vorrunde ausgeschieden. Dennoch zog Boris Schmidt, Präsident des Hamburger Basketball-Verbandes, ein positives Fazit: "Es ist die erste deutsche 3x3-Meisterschaft in Hamburg und die Location ist ideal. Hier kommen viele Leute vorbei, die einfach mal stehen bleiben und sich das anschauen." 2018 will die Hansestadt erneut die deutschen Meisterschaften ausrichten.

In einem Benefizspiel im Rahmen der Meisterschaften traten unter anderen Ex-Fußballprofi Ivan Klasnic (Verein Nestwerk) und TV-Moderator Carsten Spengemann (Verein Sport ohne Grenzen) an.

