An Aschermittwoch hat die 40-tägige Fastenzeit begonnen. Bei uns zu Hause im – sehr katholischen – Münsterland gab es dann bis Ostern für die Kinder nichts zu schnoopen. Das ist plattdeutsch und bedeutet »naschen«, Schnoopkram oder Schnoopereien sind Süßigkeiten. Die wurden bis Ostern in einer Dose gesammelt – was die Vorfreude auf das Ende der Fastenzeit immer größer werden ließ. Jürgen Nakott, Bayreuth